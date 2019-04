Flere personer er ramt af skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der har lørdag aften været skyderi i Rungsted. Det bekræfter vagtchefen hos Nordsjællands Politi, der nu oplyser på Twitter, at flere er ramt af skud.

- Vi er massivt til stede på Rungsted Strandvej på grund af skyderi. Flere er ramt, oplyser politiet.

Vi er massivt til stede på Rungsted Strandvej pga skyderi. Flere er ramt. Vi melder ud her på Twitter, når vi har yderligere. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Ekstra Bladet har modtaget en række tip fra folk, der også forklarer, at politiet i øjeblikket er massivt til stede ved området omkring Rungsted Strandvej.

Foto: Kenneth Meyer

'En salve af skud'

Et af vidnerne til episoden er 46-årige forfatter og debattør Jakob Olrik:

- Jeg kommer kørende i en taxa, og vi bliver holdt ind. Der er et meget stort politiopbud og 3-4 ambulancer. Der render en 7-8 gangster-typer rundt og er meget ophidsede. Så gik jeg ind mellem to stisystemer og kunne se, at der var politi med skudsikre veste, automatvåben og hunde, der gennemsøgte området. Det virkede som om, de ledte efter nogen, siger han og tilføjer:

- Skudepisoden foregik umiddelbart udenfor Sofienberg Slot på Rungsted Strandvej, der er lukket helt af nu. Man kunne høre en hel salve af skud blive affyret.

Billedet viser, at mindst tre personer er blevet anholdt og iført DNA-dragter, der skal beskytte tekniske spor, som kunne befinde sig i tøjet. Foto: Kenneth Meyer

Helikopter cirkulerer nær gerningssted

Jakob Olrik forklarer desuden, at der er kommet en helikopter i luften i området omkring gerningsstedet, og at den ser ud til at lede efter nogen eller noget.

- En helikopter cirkulerer rundt over gerningsstedet i en omkreds af måske 300-400 meter. Den flyver relativt lavt, og det ser ud som om, den nærmest flyver i større og større cirkler hver gang. Det er helt tydeligt, at den leder efter et eller andet, siger han.

Mindst tre mænd er blevet iklædt DNA-dragter. Foto: Kenneth Meyer

To mænd i DNA-dragter

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at i hvert fald tre mænd er blevet iklædt DNA-dragter, der har til opgave at sikre, at politiets teknikere kan skaffe sig beviser fra deres påklædning.

- Der er kørt en del ambulancer herfra. Og i hvert fald to mænd havde DNA-dragter på, og politiet har samlet en masse beviser fra stedet. Der er i hvert fald 20 betjente og teknikere på stedet, siger han.

Kan være banderelateret

Nordsjællands politi skriver på Twitter, at det endnu er for tidligt at sige noget om motiv, men at det ikke kan udelukkes, at hændelsen kan være banderelateret.

Det er endnu for tidligt at sige noget om motiv. Vi efterforsker i flere retninger, det kan dog ikke udelukkes, at hændelsen kan være banderelateret #politidk https://t.co/IuQml4pqfX — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Mindst tre mænd er blevet iklædt DNA-dragter. Foto: Kenneth Meyer

Nordsjællands politi skriver på Twitter, at de sårede er kørt til behandling med politieskorte.

De sårede er kørt behandling med politieskorte #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Nordsjællands politi bringer endnu en opdatering på Twitter, hvor de skriver, at politiet på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse om tilstanden på de sårede.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om tilstanden på de sårede #politidk https://t.co/HuKrf10HPS — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Foto: Kenneth Meyer

Nordsjællands politi orienterer pressen på politigården i Helsingør klokken 21.45. Politiet bekræfter samtidig, at man fortsat leder efter en eller flere personer, der står bag skyderiet.

Til pressen: Der er presseorientering klokken 21.45 på Politigården i Helsingør #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Efterforskningen er fortsat igang, ligesom vi leder efter den, eller de personer, som står bag skyderiet #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 6, 2019

Opdateres...