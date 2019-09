Flere personer ramt af skud

Flere personer er søndag aften ramt af skud på Gildbrovej i Ishøj syd for København.

Københavns Vestegns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man er massivt til stede i området, og at man for nuværende ikke kan udtale sig om, hvor mange der er ramt af skud, hvilken tilstand de ramte er i, og om nogle gerningsmænd er anholdt.

Klokken 23.12 lyder det imidlertid fra politiet på Twitter, at man efterforsker skyderiet som et opgør i det kriminelle miljø.

Den første anmeldelse kom klokken 21.16.

Hele området er spærret af. Foto: Kenneth Meyer

Patronhylstre på asfalten. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at området er spærret af søndag aften, og at der i skrivende stund er masser af politi. Flere ambulancer er kørt fra stedet, der beskrives som et beboelsesområde.

Flere billeder viser stærkt bevæbnede betjente står vagt ved afspærringerne.

Der står to ødelagte biler i et vejkryds.

Den ene har skudhuller i forruden og i døren, lyder det fra Ekstra Bladets mand på stedet. På vejen ligger der patronhylstre.

Vi er netop nu massivt tilstede ifm skyderi på Gildbrovej i Ishøj, hvor flere personer er ramt. Vi har pt ikke info om tilstand. Intet yderligere info lige nu, men vi følger op her på Twitter #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 15, 2019

