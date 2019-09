Flere personer ramt af softball-kugler fra sorte biler

To teenagedrenge og en 21-årig kvinde er blevet beskudt af softball-kugler, oplyser Nordsjællands Politi

Flere personer i Nordjælland blev i weekenden ramt af kugler fra en softgun.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Den første episode fandt sted sent fredag aften omkring klokken 23.35. Her blev en 21-årig kvinde ramt af en kugle fra en softgun. Kuglen blev affyret fra en sort Mercedes, hvor der sad fire-fem personer i alderen 20-25 år.

To episoder på 30 minutter

Søndag var den gal igen.

Her blev først en 15-årig dreng ramt af en softgunkugle under højre skulderblad. Episoden fandt sted omkring klokken 19.20 ved Shell på Helsingørvej, og den 15-årige så en sort Kia Rio med tonede ruder i forbindelse med, at han blev ramt.

Godt en halv time senere - klokken 19.53 - blev en 14-årig dreng ramt. Det skete ved Ingo på Kongevejen.

Det oplyses ikke i døgnrapporten, hvorvidt nogen er anholdt i forbindelse med episoderne.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.