Flere såret i stort slagsmål på diskotek

Flere er sårede og fem anholdt efter et masseslagsmål natten til søndag

Politiet måtte rykke talstærkt ud i nat i Fjerritslev i Nordjylland, da et ukendt antal personer pludselig kom op at slås på diskotek Crazy Daisy i byen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Der er flere tilskadekomne i sagen og pt fem anholdte', skriver politiet.

Politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man stadig er i gang med at skabe et overblik.

- Vi efterforsker stadig, og så skal I nok høre nærmere, siger han.

Anmeldelsen om masseslagsmålet kom ind klokken 2.53.

Ekstra Bladet følger sagen.