Flere sager fra Socialstyrelsen: Tre foreninger politianmeldt for svindel

Socialstyrelsen har politianmeldt tre frivillige foreninger, der er mistænkt for at svindle med styrelsens midler

I kølvandet på svindelsagen, hvor 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at have snydt sig til mindst 111 millioner, er der opstået flere sager i Socialstyrelsen.

Fredag har styrelsen offentliggjort, at de har indgivet politianmeldelse af tre frivillige foreninger for formodede overtrædelser af straffeloven.

De er mistænkt for at svindle for sammenlagt 4,4 millioner, og foreningerne har modtaget midler til 25 projekter fra 2014 til i dag.

Der er tale om overtrædelser af straffelovens §§ 289 a (svig i forhold til offentlige midler red.), 171 (dokumentfalsk red.) og 302 (overtrædelse af bogføringsloven red.).

Der er ikke meldt ud, hvilke frivillige foreninger, der er mistænkt for svindlen, men ifølge Socialstyrelsen har de ikke kunnet konstatere en sammenhæng mellem denne sag og sagen om de 111 millioner kroner, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at have svindlet for.

Det understreger bolig- og socialminister, Mai Mercado.

- Det har jeg spurgt indgående om. Det svar jeg får fra ministeriet er, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre, siger Mai Mercado.

Også direktør i Socialstyrelsen, Birgitte Anker, udtaler sig om sagen.

- I forbindelse med en udbetaling til en af foreningerne opdager vi en uregelmæssighed, der fører til en nærmere undersøgelse af tilskud betalt til denne og to andre foreninger, hvor der tilsyneladende er nogle fællestræk.

- Vi beder derfor foreningerne om at dokumentere, at projekterne er gennemført korrekt. Da vi ikke har kunnet få det bekræftet, har vi nu indgivet en politianmeldelse. Vi samarbejder med politiet og er stærkt optaget af at komme helt til bunds i sagen, siger direktør i Socialstyrelsen, Birgitte Anker.

Fakta om den mulige svindel De tre foreninger har i perioden 2014 til i dag modtaget midler til i alt 25 projekter. Den ene forening har i perioden 2014-2017 modtaget ca. 2,2 mio. kr. Den anden forening har i perioden 2015-2017 modtaget ca. 1,2 mio. kr. Den tredje forening har i perioden 2017-2018 modtaget ca. 1,0 mio. kr. Vis mere Luk

Eftersøgt i hele verden

De nye oplysninger om mulige svindelsager er blevet meldt ud til offentligheden tre dag, efter at social- og boligminister Mai Mercado fortalte, at en betroet medarbejder var mistænkt for at stå bag omfattende svindel for 111 millioner kroner.

Senere har Ekstra Bladet afsløret, at der er tale om den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der lige nu er eftersøgt i hele verden.

Ekstra Bladet har senere kunne fortælle, at kvinden er glad for heste, ligesom hun er glad for sit safari-eventyr i Afrika.

Senest er det kommet frem, at hun vil betale pengene tilbage, såfremt hun modtager en opkrævning. Det oplyser kvinden ifølge sin advokat, Nima Napipour.

Det fremgår af et domsbogsudskrift fra Sø-og Handelsretten fra den 4. oktober, som TV2 Fyn har fået aktindsigt i.

I skifteretten, hvor kvinden blev erklæret konkurs, oplyste Nima Napipour, at hans klient har sagt, at 'hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer'.

Det skriver TV 2/Fyn.

