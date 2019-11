Flere skoler har modtaget bombetrusler på Aula

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Flere skoler har fredag modtaget bombetrusler sendt via det nye skoleintranet, Aula.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Der er tale om Iselinge Skole i Vordingborg og Nysted Skole på Lolland. Politiet har tidligt fredag morgen været til stede på begge skoler.

Skoleleder på Nysted Skole Brian Brodersen fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om en 'grovkornet spøg', og at skolen ikke er blevet evakueret.

- Det er en elevs konto på Aula, der er blevet hacket. Vi har været i kontakt med politiet, fordi det jo er sket på flere skoler denne uge. Politiet har lavet en trusselsvurdering, og vi har samlet alle elever og forsøgt at mane til besindighed, fortæller skolelederen.

Kritiserer skolen

Nysted Skole er i kontakt med Kombit, der står bag Aula, for at finde ud af, hvordan man undgår lignende hændelser i fremtiden.

En forældre til et barn i 1. klasse på Iselinge Skole fortæller til Ekstra Bladet, at hun endnu ikke har hørt fra skolen. I stedet var den en anden forældre, der måtte ringe hende op og fortælle om bombetruslen.

- De tager det ikke seriøst, fordi truslen kommer via Aula. Det kan ikke være rigtigt, siger hun.

Heller ikke her er skolen blevet evakueret.

Truslen blev taget meget seriøst

Ifølge Iselinge skoles ledelse tog de truslen meget seriøst og inden skolen åbnede sendte de en besked ud på intranettet der informerede om truslen.



Skolen tog derefter hurtig kontakt til politiet. Politiet konstaterede hurtigt at det var en bruger på intranettet, der var blevet hacket og at det var forsvarligt at sende børnene i skole, hvilket skolen valgte at gøre.

