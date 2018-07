Flere skud affyret fra bil: Politiet efterlyser denne mand

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nordsjællands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en ung mand, som ifølge politiet sættes i forbindelse med et skyderi på åben gade i Lyngby 11. juli.

Her blev der affyret flere skud fra en bil, der jagtede en anden bil på Lundtoftevej i den nordsjællandske by. Ingen personer blev ramt ved skudepisoden, men Nordsjællands Politi betragter hændelsen som et drabsforsøg.

Skud affyret ved universitet: Politiet talstærkt tilstede

Sidenhen har Nordsjællands Politi efterforsket sagen, og de efterlyser nu information om den bil, hvorfra skuddene blev afgivet, ligesom politiet også efterlyser manden med billede, som de sætter i forbindelse med skyderiet. Ifølge politiet er der tale om en mand i 20’erne, som er mellemøstlig af udseende.

Den efterlyste bil blev stjålet i København i marts, og blev i går klokken 19.11 fundet brændende på Skovmosen i Allerød.

Nordsjællands Politi har indikationer på, at bilen efter tyveriet primært har kørt rundt nord for København samt på Vestegnen, og politiet er interesserede i oplysninger om, hvem der har brugt den.

Politi betragter skudsag som drabsforsøg

Det drejer sig om en sølvgrå BMW 125i med registreringsnummer BS71234 .

- Vi vil meget gerne høre fra nogen, der har information om manden eller bilen. Det kan både omhandle mandens eller bilens færden, ligesom vi også gerne vil have sat et navn på manden, idet han er interessant for sagen. Jeg kan af efterforskningsmæssige grunde dog ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvorfor han er interessant for sagen, fortæller politikommissær Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

Politiets teori: Skyderi var en 'bytter' for skud-episode for en uge siden

Hænger sammen med senere skudepisode

Tirsdag den 17. juli blev der ligeledes skudt i Lyngby, og Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at de to skyderier hænger sammen, og at de skyldes en lokal konflikt imellem to kriminelle grupperinger.

- Den slags opførsel er fuldstændig uacceptabel, hvilket er en af grundene til, at vi relativt hurtigt efterlyser en interessant person med billede. Skyderi i det offentlige rum, og endda ved højlys dag, hører ingen steder hjemme, og derfor efterforsker vi begge skudepisoder intenst, slutter Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.