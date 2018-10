Flere stærekasser smadret: Ødelægges i hele landet

Om en uge skulle to nye stærekasser på Aalborgvej ved Aabybro være taget i brug, men det bliver ikke til noget, efter at ukendte gerningsmænd har smadret dem op til weekenden.

Det skriver TV2 Nord.

Der er tale om to stærekasser, som efter planen skulle have målt farten på bilister i begge retninger ved Aabybro. Der er ifølge Nordjyllands Politi blevet skåret hul i den sorte folie rundt om kasserne.

- Og så var glaspartiet blevet knust, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Michael Elkjær til TV2 Nord.

I alt er der blevet sat 20 stærekasser op på statsveje rundt i landet. Det var Vejdirektoratet selv, der lørdag klokken 7.29 anmeldte hærværket mod stærekasserne på Aalborgvej.

Se også: Stærekasser smadret igen: Folkene bag vidste, det vil ske

Den nye hærværkssag er blot den seneste i rækken af sager, hvor stærekasser er blevet smadret, kort tid efter eller inden de er blevet taget i brug.

I alt er otte af de 20 stærekasser blevet smadret forskellige steder rundt i landet. Politiet har indtil videre ingen mistænkte.

I alt er der blevet ødelagt 8 af i alt 20 nye stærekasser, som efter planen bliver sat op på statsveje rundt i landet. Foto: Ritzau Scanpix

I sidste uge blev stærekasser på Grenåvej ved Aarhus ødelagt, blot en uge efter at de var begyndt at blitze bilister.

6. oktober var det en af kasserne i Ballerup ved København, der fik hærværksmændenes vrede at føle - bare seks dage efter de blev aktiveret - og også kasserne i Albertslund har fået en hård start på tilværelsen.

De blev ødelagt 4. oktober, selv om de endnu ikke var blevet taget i brug.

Hos Vejdirektoratet ærgrer det afdelingsleder for trafiksikkerhed Marianne Foldberg Steffensen, men hun er ikke overrasket.

- Vi vidste jo godt, at det ville ske, men vi har prøvet at gøre det så godt, som vi kunne, og indrette dem så godt som muligt. Det er rigtig frustrerende. Vi har gjort meget for at forklare, hvorfor stærekasserne er vigtige, siger hun til Aarhus Stiftstidende.

Her en stærekasse ved Albertslund. Foto: Mathias Øgendahl

Nye stærekasser tændt i dag: Her skal du passe på

Det er en bekostelig affære at reparere stærekasser, påpeger Marianne Foldberg Steffensen. Vejdirektoratet har dog ikke i sinde at beskytte dem yderligere, for man forventer, at hærværket vil aftage, efterhånden som danskerne vænner sig til deres tilstedeværelse.

- Man kan lave alle mulige tiltag, som gør ting dyrere, men man kan også sige, at på et tidspunkt bliver vi nødt til at acceptere, at de er der, siger afdelingslederen til Aarhus Stiftstidende.

Kriminelle ødelægger stærekasse: Politiet så det på Snapchat