Flere studentervogne knaldet: - Livsfarligt

Alle var glade, da regeringen gav grønt lys til studenterkørsel.

Men da Midt- og Vestsjællands Politi i sidste uge fra torsdag til søndag kontrollerede vognene fulde af glade unge mennesker, var det ikke alle, der fik lov til at fortsætte med den traditionelle tur.

Politiet fandt i alt fundet 48 forseelser. 22 chauffører og vognmænd er ligeledes sigtede i sagerne. Fire vogne fik forbud mod at køre videre, fordi forseelserne enten var meget grove, eller fordi det var for sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, fortæller politikommissær af enheden, Tungvognscenter Øst, Henrik Fobian, fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi så eksempler på, at vekselladet, som studenterne står på under turen, simpelthen ikke var fastgjort korrekt, og det kan få fatale følger i forbindelse med et færdselsuheld, siger han i en pressemeddelelse.

Politikommissær Henrik Fobian vil derfor gerne takke de årvågne forældre til en af studenterne, som var hurtig til at alarmere politiet, da en chauffør pludselig stak af. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

- Der var også flere eksempler på, at siddepladserne til studenterne var opbygget af paller, som ikke var fastspændt på ladet. Det kan også være livsfarligt, hvis uheldet skulle være ude. Derfor fik de kørselsforbud, og de studerende måtte enten udskyde kørslen eller vente på, at vognmanden sendte en ny studentervogn, siger Henrik Fobian.

Chauffør stak af

Blandt mange af de andre forseelser havde nogle chauffører ikke styr på køre-hviletiderne. Ud over dette fandt politiet ud af, at chaufførerne manglede at have den rette dokumentation med, eller at de manglede et chaufføruddannelsesbevis.

Desuden spærrede betjentene øjnene noget op, da en chauffør stak af fra vognen under kontrollen. Han blev dog senere fundet, og her viste det sig, at han heller ikke havde kørekort til lastbil.

- Det er nogle alvorlige ting, vi har set på disse kontroller, og selvom det er vigtigt for de studerende at nå rundt til alle hjem på kortest mulig tid, så skal chaufførerne og vognmændene altså overholde reglerne.

- Hvis chaufføren ikke får hvil, eller hvis vognen ikke er forsvarlig, så kan det koste menneskeliv, lyder det fra Henrik Fobian.