Flere syge efter toiletbesøg på rasteplads

Politiet er for øjeblikket ved at undersøge, hvorfor flere personer angiveligt er blevet syge, efter at de har besøgt toilettet på en rasteplads på Herning Midtjyske Motorvej.

Rastepladsen ligger ved Søby vest.

- Politiet er til stede sammen med sundhedspersonale og redningsberedskabet, oplyser vagtchef Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

Samtidig er begge rastepladser Søby Vest og Øst blevet lukket - eller bliver lukket snarest, oplyser vagtchefen.

Ingen forklaring

Umiddelbart er der ingen forklaring på, hvad der har gjort personerne syge eller utilpasse.

- Vi er ved at undersøge toiletterne. Vi ved ikke, hvad der er sket. Vi har fået en telefonisk henvendelse fra en borger, som blev utilpas. Vedkommende oplyste, at også andre personer er blevet dårlige efter besøget. Nu skal vi have taget nogle prøver på stedet. Og indtil vi har fået et overblik over, hvad der er sket, har vi valgt at lukke begge rastepladser for besøgende, siger Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

Afkørslerne til begge rastepladser Søby vest og øst er lukket eller bliver lukket inden for kort tid. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 4, 2020

