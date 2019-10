Flere tilfælde af telefon-svindel: Kriminelle snyder sig til personlige oplysninger

Hos politiet oplever man et stigende antal sager, hvor privatpersoner bliver narret til at udlevere sine personlige oplysninger

64-årige Ulla Hansen fra Næstved blev 100.000 kroner fattigere efter et svindelnummer i august, og hun er langt fra den eneste, der oplever at få sine personlige oplysninger misbrugt.

- Vi har set en mindre stigning hen over sommeren i antallet af sager, hvor offeret bliver ringet op og franarret nogle oplysninger af nogen, der udgiver sig for at være fra en bank eller en myndighed, siger Trine Møller. Hun er chef for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Trine Møller er chef for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet. I centeret har man set en stigning i antallet af sager om personer, der bliver franarret personlige oplysninger telefonisk. Foto: Linda Johansen

Fremgangsmåden kategoriseres af politiet som 'vishing' (phishing over telefonen, red.), og det er en type kriminalitet, som politiet tager meget seriøst.

- Konsekvensen for den enkelte er alvorlig. Der er mange, der mister rigtig mange penge på det her, og det kan også have nogle psykiske konsekvenser, siger Trine Møller.

Folk føler sig flove

Det er dog vanskeligt at lave en præcis opgørelse, der viser, hvor mange der udsættes for 'vishing'.

- Vi tror, der er et mørketal, fordi nogen måske ikke bryder sig om at fortælle om det. De føler sig flove over at være blevet svindlet, og det skal man selvfølgelig ikke føle, for de kriminelle er rigtig udspekulerede, siger Trine Møller.

Hos Help Forsikring, der har misbrug af personlige oplysninger som fokusområde, er man heller ikke i tvivl om, at det er stigende problem

- Det ser ud til, at der er en tendens i øjeblikket, hvor kriminelle orienterer sig mod helt bestemte typer af borgere, særligt ældre og borgere på bosteder. Man udpeger sig dem, der er lettest at narre, og så udsætter man dem for en ekstrem mængde stress i telefonen, siger Kristian Nordbye, Country Manager ved Help Forsikring.

En undersøgelse lavet af Megafon for Help Forsikring i 2018 viser, at to procent af danskerne over 18 har oplevet identitetstyveri. Selv har Help haft omkring 12 sager i år.

Otte sigtede i Ullas sag

Ulla Hansen fra Næstved har endnu ikke haft held med at få sine 100.000 kroner tilbagebetalt.

Det er dog lykkedes politiet at anholde og sigte otte unge mænd, som formodes at stå bag bedrageriet af Ulla og en række andre. De otte blev fremstillet i grundlovsforhør 16. august, og senioranklager Thomas Hugger oplyser, at sagen fortsat efterforskes.

Omfanget af sagen er endnu ikke fuldt opgjort, men anklagemyndigheden vurderede til grundlovsforhøret i august, at der er tale om et samlet beløb på 'ikke under fire millioner kroner'.

Bedrageriet rettede sig særligt mod ældre kvinder, og det kunne ifølge politiet lade sig gøre ved at stresse ofrene og bilde dem ind, at de hurtigst muligt skulle bruge oplysningerne for at standse uautoriserede transaktioner.

Alle otte sigtede er foreløbigt varetægtsfængslet frem til 31. oktober, og sagen foregår for lukkede døre. Ved grundlovsforhøret nægtede de sig alle skyldige.

Ifølge chef for LCIK, Trine Møller, dækker misbrug af adgang til netbank fem procent af centerets samlede anmeldelser. Det er dog langt fra alle sagerne, hvor 'vishing' er fremgangsmåden.

