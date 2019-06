Flere tilskadekomne i alvorlig trafikulykke

Tre personer er kommet til skade, efter to biler kørte frontalt sammen søndag aften

En personbil er søndag aften ved 18-tiden kollideret med en varevogn på A26 nord for Skive.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen.

Da politi og brandvæsen nåede frem til ulykkesstedet, stod det klart, at kollisionen havde resulteret i tre tilskadekomne.

En mand var fastklemt i personbilen og måtte flyves med helikopter på hospitalet. Han er endnu ikke identificeret, men hans tilstand beskrives som alvorlig.

I varevognen sad to mænd, som begge blev fragtet til hospitalet med ambulance. De beskrives som lettere tilskadekomne. Mændene er 46 og 51 år og kommer begge fra Viborg.

Rute 26 var tidligere søndag spærret i begge retninger som følge af ulykken. Foto: Mathias Øgendal

Lukkede vej

Som konsekvens af ulykken var rute 26 spærret i begge retninger i flere timer søndag aften. Først ved 21-tiden blev vejen åbnet igen.

Politiet har endnu ikke noget overblik over, hvorfor de to biler kørte sammen, men det står dog klart, at ulykken skete i personbilens vognbane.