Flere tips om morders stemme på lyd-optagelse

Politiet i Nordsjælland efterforsker på højtryk det voldsomme overfald og drab på den kvindelige læge 58-årige Charlotte Asperud i hendes hjem i Tidsvildeleje i sidste uge.

I går frigav politiet en lydoptagelse, hvor drabsmandens stemme høres, mens han overfalder kvinden og kommanderer med hende.

Her til morgen siger efterforskningsleder Henrik Gunst til Ekstra Bladet, at politiet har fået flere henvendelser i sagen efter frigivelsen af stemmen.

- Men vi er meget interesseret i at få flere henvendelse i håb om at opklare sagen. Kan nogen genkende stemmen? spørger han.

En analyse af gerningsmandens stemme viser, at der er tale om en voksen mand, som taler med en dialekt, der typisk tales i Københavnsområdet og Nordsjælland.



Du kan høre lydfilen her.

Politiet vil ikke røbe, hvordan drabsmandens stemme er blevet optaget, om det kan være fra offerets mobiltelefon. Optagelsen er blevet analyseret, og offerets stemme filtreret fra i den offentliggjorte del af lydfilen, hvor drabsmanden vil pacificere sit offer og kommanderer:

- LÆG DIG NED. NU. Læg dig på maven. NUUU.

Lå og sov

Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem på Aspevej, Tidsvilde klokken cirka 0245 natten til den 30. april, formentlig mens hun lå og sov.

Hun blev fundet i sit hjem efterfølgende og fløjet med helikopter til Rigshospitalet, hvor hun senere samme døgn afgik ved døden.

- Der er tale om et særdeles groft overfald, som har fået den værst tænkelige udgang, lød det fra politiet.

Undersøgelserne af kvindens hus på Aspevej viser, at et vindue er brudt op, men politiet vil ikke lægge sig fast på, om motivet bunder i et indbrud eller et hjemmerøveri, eller om der ligger noget andet bag.

Offerets hus på Aspevej. Foto: LInda Johansen.

- Vi efterforsker stadig bredt, siger Henrik Gunst.

Derfor har politiet også oplyst flere detaljer om offeret i håb om, at nogen kan ligge inde med en viden eller har set noget til hende eventuelt i selskab med andre, som kan vise sig at have betydning for sagen.

Som læge arbejdede Charlotte Asperud som bagvagt på akutmodtagelsen på Hillerød Hospital og havde vagter i Sundhedshuset i Helsingør og akutmodtagelsen på Frederikssund Hospital.

Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem af et ukendt gerningsmand, hvis stemme blev optaget. Politifoto

Hun var desuden aktiv motionsløber i området og var engageret i aktiviteter for beboerne i Tisvildeleje.



Nordsjællands Politi kan kontaktes på 114