Flere trafikuheld på motorveje: Giver lange køer

Tirsdag morgen er der sket flere trafikuheld rundt omkring i Danmark, som betyder, at der lige nu er kø flere steder.



Allerede tidligt på morgenen skete der et uheld på E20 Taulovmotorvejen mellem motorvejskryds Kolding og Taulov mod Fredericia.

Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at man skal forvente kødannelse og længere rejsetid end normalt.

- Nedsæt hastigheden, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Også på E45 Nordjyskemotorvej fra Hobro mod Aalborg er der sket et trafikuheld mellem Søtvring N og Svenstrup. Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at man også her skal køre forsigtigt.

Færdselsuheld på motorvejen E 45 mellem Støvring og Svenstrup nordgående. 2-3 biler involveret. Umiddelbart ikke personskade. 2 vognbane spærret. Politi og redning på stedet. Kør forsigtigt. Vagtchefen Nordjyllands Politi #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 19, 2019

Opdateres ...