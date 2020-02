Flere TV2-ansatte sendes hjem af frygt for coronavirus

Opdateret klokken 13.27: Først meldte Ritzau, at fire medarbejdere er blevet sendt hjem fra TV2. Nu er tallet steget til 14, oplyser TV2 selv.

Flere medarbejdere er sendt hjem fra TV2 torsdag.

Det oplyser nyhedsdirektør Mikkel Hertz, efter at der har været afholdt medarbejdermøde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Samtidig fortæller Styrelsen for Patientsikkerhed, at man vil udforme en konkret risikovurdering med det samme.

'Vores overlæger har her til formiddag været ude hos TV2 for at tale med medarbejderne og opspore, hvor de har opholdt sig, og om de har været i tæt kontakt med den smittede person. Hvis nogen af medarbejderne har været i tæt kontakt med den smittede, vil vi foretage en konkret risikovurdering,' fortæller overlæge og enhedschef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun fortsætter:

'Hvis nogen af medarbejderne vurderes at være en tæt kontakt til den smittede, skal de i hjemmekarantæne - vi tager ingen chancer i denne situation,' siger hun i en pressemeddelse.

Torsdag morgen kunne Sundhedsstyrelsen konstatere, at en TV2-ansat som den første i Danmark er blevet smittet med virussen efter en skiferie til Italien.

Torsdag formiddag er der så afholdt medarbejdermøde på Teglholmen i København med deltagelse af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Herefter har styrelsen indledt samtaler med medarbejderne for at kortlægge, hvem den smittede medarbejder har haft kontakt til.

Samtalerne er torsdag middag ikke afsluttet, og derfor forventer nyhedsdirektøren, at flere medarbejdere vil blive sendt i hjemmekarantæne.

- Det endelige resultat kender vi først, når samtalerne er afsluttet, siger Mikkel Hertz.

Medarbejderen på TV2 er den første dansker, der har fået påvist coronasmitte.

Han befinder sig ligeledes i hjemmekarantæne sammen med sin familie.

Kun tætte kontakter

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det kun tætte kontakter til den smittede, der er i risiko for at være smittet.

En tæt kontakt er som udgangspunkt, hvis man har været i mindre end to meters afstand fra den syge person i mere end 15 minutter.

Men det vil altid være en konkret vurdering, skriver styrelsen på hjemmesiden.

FAKTA: Sådan gør du hvis du har symptomer på coronavirus En dansk mand, der har været på skiferie i Norditalien, har torsdag som den første dansker fået påvist coronasmitte. Her kan du læse, hvordan du forholder dig, hvis du har symptomer på coronavirus. * Symptomer på coronavirus er feber, hoste, synkesmerter og vejtrækningsbesvær. * Hvis du har disse symptomer og samtidig har opholdt dig i et af disse lande inden for de seneste 14 dage - Norditalien, Japan, Singapore, Hongkong, Sydkorea, Iran og Kina - så skal du kontakte din praktiserende læge eller lægevagten per telefon. * Det samme gælder, hvis du har haft tæt kontakt med en person, der mistænkes for at være smittet. * Hvis du møder op i den åbne konsultation hos de praktiserende læger, risikerer du at smitte andre. * Kontakter du i stedet lægen eller lægevagten per telefon, vil lægen ud fra samtalen beslutte, hvad der skal ske. Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicin. Vis mere Luk

Bekymret TV2-vært: 'Jeg var tættest på ham'

Ekspert: Smittet dansker er ikke en superspreder

Første dansker smittet med coronavirus

Coronasmitte får statsministeren til at indkalde sikkerhedsudvalg