Flere uheld på motorvej: Fire tilskadekomne

Et uheld med fire tilskadekomne medfører kødannelse og forlænget rejsetid på den sønderjyske motorvej

Den Sønderjyske motorvej var kortvarigt spærret i nordgående retning mellem Haderslev og Christiansfeld på grund af et harmonikasammenstød med tre tyske personbiler, og mindre end en time senere skete der endnu et uheld på samme strækning blot fire kilometer væk.

Denne gang ser det dog noget mere alvorligt ud, og fire personer er kommet til skade ved uheldet, hvor i alt fire biler var involveret, oplyser vagtchefen hos Sydjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

- Vi håbede på, at det var en fejl - og at der var tale om samme hændelse - men det er altså en separat hændelse, siger han.

Forlænget rejsetid

Vejdirektoratet oplyser, at uheldet kan passeres med forsigtighed via fra- og tilkørselsrampen, og at politi og redningsmandskab er på stedet.

Vejen forventes tidligst ryddet klokken 14.30, og rejsende på strækningen kan forvente en forlænget rejsetid på op til 30 minutter.

Trafikken forventes ifølge Vejdirektoratet at blive normaliseret midt på eftermiddagen.

Venter på fjerde ambulance

Det bekræfter vagtchef Bjørn Pedersen, som tilføjer, at man stadig venter på en en fjerde ambulance, der skal tage sig af en af de tilskadekomne.

- Det er åbnet en smule op, men der er fortsat tre-fire kilometer kø, fordi i venter på endnu en ambulance. Så der er i alt fem køretøjer og fire ambulance involveret, siger vagtchefen, der opfordrer bilisterne til ikke at vende om på motorvejen.

- Folk er begyndt at vende på motorvejen, og det skal man altså bare lade være med. Hvis man kører i modsat retning på motorvejen, giver det bare risiko for flere uheld, og vi skulle nødig have flere af den slags i dag, siger han.

Vagtchefen oplyser, at de lettere tilskadekomne personer er blevet kørt til sygehuse i henholdsvis Aabenraa og Kolding.

Opdateres...