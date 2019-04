Flere uheld på motorvej - her skal du køre fra

Der er sket flere færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej mellem Christiansfeld og Kolding i det nordgående spor.

Begge spor spærret, oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Efter det første uheld er der ifølge politiet sket yderligere en række uheld.

- Hold afstand og drej evt. fra v/afkørsel 66 eller 65B og benyt rute 170, opfordrer politiet.

Vagtchef Jeppe Thranum oplyser, at to personbiler er kørt sammen under det første uheld.

- Den ene bil er rullet rundt, men der er ingen alvorligt tilskadekomne. I forbinmdelse med den efterfølgende kødannelse er flere andre biler kørt sammen. Vi har endnu ikke overblik, hvor mange sammenstød der har været. De første meldinger lyder på, at der heller ikke her er alvorligt tilskadekomne, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Der vil formentligt først være ryddet op på stedet omkring klokken 8.45.

Forvent forlænget rejsetid.

Opdateres