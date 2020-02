Flere uheld på motorvej: Politi advarer bilister

Torsdag eftermiddag er der sket flere færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej ved Aabenraa i nordgående retning.

Det fortæller Sydjyllands Politi på Twitter.

Her lyder det videre, at uheldene skyldes det glatte føre. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at ingen er kommet til skade i dagens uheld.

Torsdag morgen opfordrede politiet allerede trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når de bevægede sig ud på vejene.

Især i Jylland, hvor temperaturerne ligger omkring frysepunktet. Det giver glatte veje, og derfor skal man passe på.

Vi har flere uheld på Den Sønderjyske Motorvej omkring afkørsel Åbenrå nord i nordgående retning, der er glat på stedet. Ingen tilskadekomst. Nedsæt farten og tag hensyn på stedet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 27, 2020

Se også: Politi advarer om glatte veje