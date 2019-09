Politiet opfordrer bilister til at køre forsigtigt

Torsdag morgen er der sket to uheld på den jyske E45-motorvej.

Begge uheld er sket i sydgående retning mellem Hadsten og Hinnerup.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Her skriver de, at der i første omgang er tale om et mindre uheld. Men de giver forlænget rejsetid fra morgenstunden. Det er tale om 10 kilometer kø, lyder det fra Vejdirektoratet.

Her melder man også, at redningsmandskab foruden politiet er på vej til det andet uheld på strækningen. Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået klokken 08.00.

Der er nu endnu to biler kørt sammen på stedet. Tavlevogn og politi er hastigt på vej. Sænk farten! #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 19, 2019

Opdateres ...