Flere uheld på motorveje: - Kør forsigtigt!

Myldretidstrafikken omkring København er torsdag eftermiddag plaget af flere uheld på motorvejene.

Det oplyser Vejdirektoratet og Region Hovedstadens Akutberedskab.

Der er blandt andet sket et uheld på Hillerødmotorvejen ved Farum, hvor akutberedskabet har sendt fire ambulancer til stedet.

Derudover er der sket et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København ved Brøndbyvester.

Færdselsuheld på #Holbækmotorvejen lige efter afk. 2 indadgående. 4 lettere tilskadekomne der skal tilses af @akutberedskabet - 1. og 2. vognbane lukket grundet oprydning. Station Glostrup arbejder for at få lukket op igen. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) October 24, 2019

Begge steder forventes det ifølge Vejdirektoratet, at oprydningsarbejdet vil være overstået omkring klokken 17.30.

Tidligere på eftermiddagen har der også været andre uheld på motorvejsnettet, hvor der dog er ryddet op nu.

Så er den gal igen, nu på Holbækmotorvejen, retning mod København, få hundrede meter før frk. 1 Hvidovre. Det er det fjerde færdselsuheld denne eftermiddag på motorvejsnettet - kør forsigtigt! — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) October 24, 2019

Ud over uheldene på motorvejene, er der torsdag eftermiddag også sket et uheld på Frederikssundsvej i Stenløse, som betyder udfordringer for bilisterne.

Ifølge politiet vil det vare noget tid, før der er helt åbent på strækningen.