Flere uheld plager morgentrafikken

Flere uheld har tirsdag morgen plaget morgentrafikken på Holbæk-motorvejen og Køge Bugt-motorvejen i retning mod København.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi.

Heldigvis har der ikke været nogen, der er kommet alvorligt til skade ved nogen af uheldene, men på grund af den tætte trafik, har det alligevel givet anledning til en del kødannelse bag uheldene og til generelle forsinkelser i myldretidstrafikken.

Første uheld skete meget tidligt klokken lidt over fire kort før afkørsel 31B ved Køge. Her var to vognbaner berørt af uheldet, og en vognbane var spærret. Ved seks-tiden ramte et køretøj autoværnet ved afkørsel 26 Ishøj Strand i retning væk fra København. Her udsendte politiet en generel advarsel til trafikanterne, fordi redningsarbejdere arbejdede på motorvejen.

Fire biler var impliceret i et uheld på Holbæk-motorvejen i indadgående retning klokken 6.50, og det gav en større kødannelse med langsomt glidende trafik, da både anden og tredje vognbane var spærret i en periode. Heller ikke i det uheld var der nogen, der kom alvorligt til skade.

Og klokken 8.40 skete et uheld igen på Holbækmotorvejen. Denne gang ved Baldersbrønde, Hedehusene, i retning mod København. To biler var impliceret, og politiet måtte spærre motorvejen i en kort periode, så bilerne kunne flyttes fra tredje vognbane og ud i rabatten.

- Der har været tale om materielle skader og ingen personskade. Der er formentlig tale om tilfældigheder, for vi har ingen indikationer af, at det skulle være glat eller andet, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Jens Møller, til Ekstra Bladet.