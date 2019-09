Flere ulykker: To alvorligt kvæstet

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi arbejder på fuld kraft, hvor to færdselsuheld er fundet sted

Tre personer er kommet til skade i et færdselsuheld på Rødbyvej mellem Hillested og Maribo på Lolland.

Det er en personbil og en akutbil, der kørte sammen. Chaufføren i personbilen har fået alvorlige kvæstelser, og to i lægebilen er kommet lettere tilskade. Politiet fik anmeldelsen om sammenstødet klokken 12.23.

- Vi formoder, at bilen holdt i vejsiden, da der først kommer en udrykning med ambulance kørende. De passerer, og så drejer bilisten formodentlig ud fra vejsiden for at lave en u-vending, og så kommer paramedicinervognen og kører frontalt ind i bilen, fortæller Lars Denholt, vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er både tilkaldt bilinspektør og en helikopter, der potentielt skal flyve tilskadekomne ind til Rigshospitalet, i København, til stedet.

En paramediciner-vogn kørte ind i en personbil på Rødbyvej. Foto: Claus Hansen

Men én ulykke kommer sjældent alene. Blot 59 minutter senere på slaget 13.22 fik Sydjælland og Lolland Falsters Politi endnu en anmeldelse om et uheld i krydset mellem Ringstedvej og Førslev Skolevej nord for Haslev på Sydsjælland, hvor en motorcyklist er kommet alvorligt tilskade.

- Vi er rimelig ophængt lige nu med de to ulykker, så jeg kender ikke de nærmere omstændigheder for ulykken nord for Haslev endnu, fortæller den vagthavende.

Vejene, hvor ulykkerne er sket, er spærret i begge retninger, så politiet anbefaler, man søger alternative ruter.

Politi og redningsmandskab er på stederne.

Oprydningsarbejdet på begge ulykkessteder forventes afsluttet i løbet af eftermiddagen.

