Flere unge har fået grove skader efter masseslagsmål på Amager

En gruppe mænd har mandag aften været i et voldsomt masseslagsmål på Amager.

Ifølge central efterforskningsleder ved Københavns Politi Søren Lauridsen har der været et slagsmål mellem to grupperinger.

Den ene gruppe på tre mænd i starten af 20'erne har mandag aften sagt til politiet, at de blev overfaldet af en gruppe på seks til syv unge mænd på Amager.

Siden hen har politiet anholdt tre mænd fra den påståede gruppe på seks til syv, der modsat hævder, at det var de tre, der blev overfaldet.

- Det er formentligt sket i forbindelse med en uoverensstemmelse over køb af noget tøj, siger Søren Lauridsen.

Hos begge grupper har mændene grove slagskader i hovedet og i ansigtet.

En af mændene fra gruppen på tre personer er blevet indlagt på Rigshospitalets traumecenter med en brækket kæbe, siger Søren Lauridsen.

- Nu skal vi have set på overvågningen, der kan hjælpe os videre med at redegøre for forløbet, og så ser vi, siger Søren Lauridsen.

Episoden udspillede sig i krydset mellem Sundholmsvej og Tingvej på Amager.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.10 mandag.