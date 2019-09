Flere unge piger seksuelt krænket under gadefest

To yngre mænd er mistænkt i sagen, lyder det fra politikommissær

I alt seks piger blev udsat for blufærdighedskrænkelse under gadefesten Tour i Esbjerg i lørdags.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Her lyder det, at politiet har fået to henvendelser fra piger om krænkende adfærd fra en større gruppe unge mænd.

Mens musikken spillede på Torvet i det centrale Esbjerg blev fem piger i teenage-alderen udsat krænkelserne af grov karakter fra gruppen af unge mænd, fortæller Ole Hillerup, der er politikommissær ved Syd og Sønderjyllands Politi:

- En gruppe på fem veninder på 15-16 år var klokken 22.24 på Torvet udsat for et overgreb fra otte drenge eller unge mænd, der var sammen i en gruppe. De skulle have befølt pigerne på både bryster, bagdel og i skridtet. Pigerne blev opmærksomme på drengene i gruppen, og de har beskrevet dem som meget nærgående.

Pigerne valgte at kontakte politiet for at fortælle om den krænkende adfærd, mens de efterfølgende sad i toget på vej mod Bramming.

To mistænke

Ud fra det signalement, som pigerne gav af mændene, fandt politiet frem til to personer, som nu er mistænkt i sagen. De blev fundet på et diskotek i Skolegade i Esbjerg.

Ifølge politikommissæren er der tale om en 19-årig mand fra Syrien og en 20-årig mand fra Iran. Begge bor på asylcentret i Hviding.

- Jeg ved ikke, hvordan de to personer har forholdt sig til mistanken, og de nærmere omstændigheder i forbindelse med selve episoden er jeg heller ikke bekendt med, forklarer Ole Hillerup til JydskeVestkysten.

14-årig befølt på brysterne

Senere på aftenen, omkring klokken 23, blev en 14.årig pige også befølt på brysterne.

Her forsøgte en mand ifølge politiet at kysse pigen to gange.

Den 14-årige pige har ikke været i stand til at give et signalement af manden. Derfor vil politiet ikke fastslå, at der er en sammenhæng mellem episoden, der udspillede sig tidligere på aftenen.