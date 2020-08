Flere voldsomme overfald mod politiet

En politikvinde blev overfaldet i et supermarked og fik banket sit hoved ned i et betonunderlag.

Kort tid forinden havde hun stoppet kvinden, der overfaldt hende, fordi hun ikke at bar den påkrævede maske.

Overfaldet er symptom på en antiautoritær tendens, hvor politifolk i stigende grad bliver overfaldet for at håndhæve corona-forbudene i Melbourne, skriver BBC.

Må smadre bilruder

Politiet i Melbourne oplever en opblomstring af grupper, der beskriver sig selv, som 'suveræne borgere'.

Hovedkommissæren i Victorias politi, Shane Patton, beskriver, at der har været flere tilfælde, hvor borgere har lokket politifolk ved checkpoints og nægtet at vise ID.

- I mindst fire tilfælde sidste uge blev vi nødt til at smadre bilruder og trække folk ud for at se deres oplysninger, udtaler han til BBC.

Katastrofetilstand

Udviklingen sker efter, at delstaten Victoria onsdag rapporterede sit mest dødelige døgn med 15 dødsfald.

Søndag erklærede delstaten katastrofetilstand, og i løbet af ugen indførte man udgangsforbud fra klokken 20 til klokken 05.

Bødestraffe på cirka 22.300 danske kroner er samtidig blevet indført ved brud af selvisolation for personer, der er testet positive med covid-19.