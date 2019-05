Fløj til Las Vegas for boksekamp: Alle omkom

En flyvetur til Las Vegas, USA, for at se boksekampen mellem Saul 'Canelo' Alvarez og Daniel Jacobs lørdag aften endte tragisk for en mexicansk forretningsmand og hans familie.

55-årige Luis Octavio Reyes Dominguez, hans kone og deres tre børn er ifølge mexicanske medier blandt de omkomne, da deres privatfly styrtede ned på vej hjem fra Las Vegas.

Alle 13 personer om bord - ti passagerer og tre besætningsmedlemmer - omkom, oplyser den lokale regering i den mexicanske delstat Coahuila.

- Der er ikke fundet overlevende, lyder det i en kommentar fra myndighederne ifølge Associated Press.

Flyet styrtede ned søndag, efter at det lettede fra Las Vegas med retning mod Monterrey i det nordlige Mexico. Først mandag er der kommet oplysninger ud til offentligheden om ulykken.

Flyets udbrændte vrag er blevet fundet ved hjælp af luftbilleder.

Redningsmandskab er nået frem til vraget, som befinder sig i et bjergrigt område 200 kilometer nordvest for byen Monclova i Coahuila.

Et billede bragt af en tv-station viser de brændte rester af flyets vrag spredt ud over jorden.

Det canadiske flyproducent Bombardier oplyser i en meddelelse, at der er tale om et af koncernens Challenger 601-fly.

Der er endnu ingen officielle oplysninger om de omkomne.