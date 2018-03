Florida-anklager kræver dødsstraf til skoleskyder

Nikolas Cruz, 19, er parat til at tilstå drab på 17 mennesker, men kun hvis dødsstraf bliver taget af bordet

Anklageren i Florida vil forsøge at få den formodede gerningsmand bag et skoleskyderi i februar dømt til døden, når sagen kommer for retten.

Nikolas Cruz, 19, præsenteres onsdag i retten for et anklageskrift, der blandt andet indeholder 17 tiltalepunkter for overlagt drab, skriver Miami Herald.

17 elever og lærere blev dræbt på Stoneman Douglas High School 14. februar.

Cruz’ forsvarere, har tidligere sagt, at teenageren vil erklære sig skyldig i massakren, hvis anklager Michael Satz dropper kravet om dødsstraf.

En sådan aftale kan stadig indgås, men anklageren vil sandsynligvis først rådføre sig med pårørende til de dræbte.

Det eneste alternative til dødsstraf, hvis Cruz erklærer sig skyldig i drab på 17 mennesker, er fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Nikolas Cruz havde lovligt købt den halvautomatiske AR 15-riffel, som han anvendte til skyderiet.

Skoleskyderiet har ført til fornyet debat om den amerikanske våbenlovgivning

Lokalparlamentet i Florida har efter pres fra elever og forældre strammet våbenloven, som man fremover skal være 21 år for at kunne købe en halvautomatisk riffel.

Stramningen fik den amerikanske våbenorganisation, NRA, til at lægge sag an mod Floridas guvernør.