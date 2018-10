Flugt endte galt: Betjente måtte klippe LTF'er fri fra pigtrådshegn

Betjente måtte klippe et medlem af Loyal To Familia fri, da han sad fast i et pigtrådshegn under flugt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Fire medlemmer af Loyal To Familia sidder i øjeblikket på anklagebænken i Københavns Byret. De er tiltalt for drabsforsøg på to civilbetjente 29. september ved 19-tiden i fjor. Ifølge politiet forvekslede de betjentene med rivaliserende bandemedlemmer fra Brothas. De nægter sig alle skyldige.

To af bandemedlemmerne er desuden tiltalt for at true flere uidentificerede personer. Det skete ifølge tiltalen, da de 11 dage før drabsforsøget kørte rundt på en motorcykel i Københavns nordvestkvarter bevæbnet med en Zastava-pistol.

Politiet kom på sporet af to sortklædte personer, og flere patruljer blev sendt til området. En motorcykelbetjent jagtede de to ind i en nærliggende park, hvor både betjenten og de to sortklædte personer væltede. De to stak herefter af til fods, og betjenten mente, at han hørte et skud under flugten. Kort efter blev to af de tiltalte anholdt i nærheden.

Råbte om hjælp

Den ene kom de på sporet af, da han selv råbte om hjælp. Ved et kolonihavehus ikke langt derfra hang han fast i et pigtrådshegn med hovedet nedad. Før politiet hjalp ham ned fra den ubekvemme situation, tog de et foto af ham. Det fremviste senioranklager Laura Birch under dagens retsmøde.

- De klippede mig bare fri. De grinte endda af mig og tog mig med på stationen, sagde LTF'eren i retten.

Han forklarede, at han tilfældigt cyklede en tur i parken, som ligger tæt på hans lejlighed. Da han pludselig hørte larm, blev han nervøs og stak af.

- Jeg hørte biler og sirener og troede, der var nogen efter mig. Måske forvekslede de mig med en anden, lød det fra den tiltalte.

Han kunne ikke redegøre for, hvorfor politiet fandt krudtpartikler på de handsker, han havde i lommen.

Der forventes dom i sagen til december.