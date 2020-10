Flugt for retten: Dommer skal høre Ubåds-Madsens forklaring

Den drabsdømte opfinder Peter Madsen skal fremstilles ved Retten i Glostrup onsdag klokken 10 efter hans flugt tirsdag formiddag fra Herstedvester Fængsel i Albertslund.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter i en pressemeddelelse.

Set i lyset af, at Peter Madsen blev anholdt i går klokken 10.26, skal retsmødet afvikles inden det tidspunkt. Det skal i henhold til retsplejeloven ske senest et døgn efter en sigtet persons anholdelse.

Begærer lukkede døre

Politiet oplyser videre, at Anklagemyndigheden vil begære dørlukning.

Lukkes dørene, må offentligheden og pressen ikke få indblik i, hvad politiet mener at have af beviser mod Peter Madsen eller i hans forklaring.

Den drabsdømte, 49-årige opfinder er indtil videre sigtet for fangeflugt efter straffelovens paragraf 124, som har en strafferamme på to års fængsel i sig selv.

Claus Buhr, pressechef i Københavns Vestegns Politi ønsker ikke overfor Ekstra Bladet at kommentere, om der kan være flere sigtelser på vej. Politiet har i det hele taget ikke yderligere kommentarer til sagen forud for Peter Madsens fremstilling.

Tidligere flugtkonge:- Madsens forsøg var amatør-agtigt

Sad op ad trådhegn

Peter Madsen sad efter sin anholdelse fem minutter efter fængslets alarmopkald i går klokken 10.21 længe op ad et hegn på Nyvej i Albertslund.

Om livet havde han, hvad der kunne ligne et bombebælte, og han var på et tidspunkt også i besiddelse af en pistollignende genstand.

To bevæbnede betjente fra politiets aktionsstyrke og en politihund lå på jorden og holdt øje med ham, mens bomberyddere nærmede sig. Rullemarie var også til stede.

Kort efter klokken 13.00 blev Peter Madsen ført væk efter et grundigt sikkerhedstjek.

Peter Madsen blev for to år siden idømt fængsel på livstid for at have dræbt journalisten Kim Wall i sin ubåd i august 2017.

