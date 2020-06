Flugtbilist anholdt for at køre cyklist ihjel i brandert

En forbipasserende på Tarp Byvej i Tarp nord for Esbjerg fandt søndag eftermiddag en livløs mand liggende på vejen. Ved siden af manden lå en cykel.

- Der er tale om en 63-årig mand fra lokalområdet, som er blevet påkørt. En akutlæge har erklæret ham død på stedet, fortæller Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.20. Inden da havde man modtaget en anden anmeldelse om en grå Skoda, som kørte råddent omkring Guldager, der også ligger nord for Esbjerg.

Efter ulykken modtog politiet endnu en anmeldelse om en Skoda i vild kørsel. Og denne gang fortalte anmelderen, at bilen havde skader foran.

- En af vores patruljer finder bilen ude i nærheden af Vejen, og føreren af bilen bliver anholdt og sigtet for færdselsdrabet, fortæller Erik Lindholdt.

Mistænker alkoholindtag

Politiet mistænker manden, en 33-årig nordjyde, for at være påvirket af alkohol, og han er derfor sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han er ifølge Erik Lindholdt bragt til sygehuset i Esbjerg til kontrol. Samtidig har man taget en blodprøve fra manden, som skal vise, hvor meget alkohol han har haft i blodet.

Erik Lindholdt fortæller, at anklagemyndigheden allerede har besluttet, at manden mandag skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Tidligere søndag efterlyste politiet vidner for at få klarlagt hændelsesforløbet. Det oplyste de på Twitter, hvor de opfordrede folk til at ringe 114, hvis de havde set noget.