Flugtbilist fængslet

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Den 21-årige Helmi Mossa Hameed er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Det har retten netop afsagt kendelse om.

I dommerens begrundelse fremgik det, at der er begrundet mistanke om, at anholdte har gjort sig skyldig i samtlige sigtelser, der er rejst i dag.

Dommeren sagde, at der var bestemte grunde til at antage, at anholdte på fri fod vil unddrage sig forfølgning, vanskeliggøre efterforsknigen, og på baggrund om oplysninger om hans forstraffe er der risiko for, at han vil begå nye lovovertrædelser på fri fod, sagde dommeren.

Den sigtede reagerede ikke synligt på fængslingen, og han kærede den heller ikke.

Forsvareren sagde ved retsmødets start, at hans klient kan erkende, at han har ført bilen, men at der er tale om et uheld. Han erkender altså ikke uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som han ellers er sigtet for.

Pigen, der blev kørt ihjel onsdag, blev klemt mellem bilen og en husmur på Peter Bangs Vej i København. Det kom frem, da sigtelsen mod manden blev læst op.

Manden er også sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for pigens mor, der væltede og slog hovedet ind i husmuren og for at flygte fra stedet.

Derudover er han i forening med andre sigtet for besiddelse af 51 falske tusindkronesedler, der lå i et åbent pengeskab i en lejlighed. De blev fundet 28. oktober.

Han er også sigtet for besiddelse af 15,6 gram kokain og 79,76 gram hash med henblik på videreoverdragelse i en lejlighed i Ishøj i forening med en kvinde. Desuden for at være i besiddelse af 5,1 gram hash til eget forbrug under personundersøgelsen i forbindelse med anholdelsen.

Helmi Mossa Hameed erkender besiddelse af falske penge, men ikke at de skulle i omløb. Han erkender også besiddelse af kokain og hash til eget forbrug.

