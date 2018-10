Flugtbilist varetægtsfængslet efter vild biljagt: Dreng brækkede ben

En intens biljagt gik ud over en 16-årig dreng, der blev ramt af flugtbilist og efterfølgende blev indlagt, og en kvinde måtte springe for livet.

Nu er føreren af flugtbilen blevet varetægtsfængslet, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Michael Hansen til Ekstra Bladet.

- Han har lige været i grundlovsforhør, og han er blevet varetægtsfængslet i 13 dage, siger han.

Den 16-årige drengs tilstand var uvis fredag aften, men vagtchefen kan fortælle, at han er uden for livsfare.

- Han har brækket et ben og har fået små skader i ansigtet, siger han.

Biljagten startede, da en patruljevogn ville stoppe en bil omkring Kokkedal. Men bilisten havde ikke lyst til at tale med politiet og stak af. Herefter kørte han blandt andet over for rødt lys og kørte hasarderet.

Påkørslen fandt sted ved en Rema 1000 på Usserød Kongevej i Kokkedal, og politiet fangede manden et par hundrede meter væk fra ulykkesstedet.

I bilen fandt politiet ikke noget, der kan forklare, hvorfor manden stak af.

