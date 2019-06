Flugtcyklist kørte ind i fem-årige Emil

Fuglene sang, sommeren var mild og madpakken ventede i den smukke natur ved Egå Engsø nord for Aarhus, da Anna Trolle Bordinggaard tirsdag eftermiddag var med tre af sine fire børn på en ubekymret gåtur for at nyde naturen fra sin bedste side.

Men idyl blev til mareridt, da en mandlig cyklist på 30-40 år med sort cykelhjelm og høj fart pludselig kørte ind i fem-årige Emil, der i det samme, som manden kørte forbi på en lille bro, trådte ud på cykelstien og blev ramt.

- Cyklisten kom med høj fart og havde ikke på forhånd givet lyd, da han ramte Emil, der røg ind i cyklen mellem hjulene. Min søn er en lille spirrevip på 19 kilo, så det er ikke svært at forestille sig, at den var helt gal, da han fik en voksen mand og en cykel ned over sig, fortæller Anna Trolle, som i de følgende minutter skulle håndtere tre store udfordringer.

Dette billede er taget i et udkigstårn ved Egå Engsø få minutter inden en mand kørte ind i Emil til venstre i billedet, der står og kigger ned ad sig selv. I midten Emils storesøster Elena på 12 år og til højre hans tvillingebror Lukas. Foto: Privatfoto

For det første den traumatiserede Emil, der blødte fra alle steder, havde flere huller i hovedet og som bare sagde: 'Mor, hjælp mig'. For det andet Emils to søskende, tvillingebroren Lukas og storesøsteren Elena på 12 år, der begge græd og var skrækslagne over at se deres bror på den måde og frygtede, han skulle dø. For det tredje den ophidsede, mandlige cyklist, som insisterede på at få Annas telefonnummer, hvorefter han kørte væk uden at give sit eget nummer eller se eller spørge til, hvordan det stod til med den blødende, lille dreng.

Skal tilbage til hospital

Emil blev herefter bragt til traumecentret ved Aarhus Universitetshospital, fordi der var frygt for, at han havde indre blødninger. Det var heldigvis ikke tilfældet, idet Emil slap med en hjernerystelse, sår og blå mærker.

- Jeg forstår ikke, at cyklisten bare forlader en kvæstet dreng på den måde, selvom jeg godt kunne se, at han selvfølgelig også var i chok. Men i stedet for at tage medansvar og udvise empati, hidsede cyklisten sig op og forsvarede sig, inden han kort efter forsvandt, fortæller den 44-årige mor, der bor med sin mand og børn i Skæring få kilometer fra Egå Engsø.

Emil, til højre i billedet, med sin tvillingebror Lukas. Normalt er Emil lidt af en krudtugle, som det også anes på hans udtryk her, men efter påkørslen tirsdag var den lille dreng helt stille i fire timer. Foto: Privatfoto

Emil blev udskrevet fra hospitalet i aftes, og i nat har hele familien sovet sammen i stuen, fordi Emil skulle tilses hver fjerde time, og fordi hans søskende var bange og ville være tæt på ham. Senere onsdag skal den fem-årige dreng tilbage til hospitalet, fordi læger har konstateret, at han har væske omkring sit bækken.

- Det kunne være gået grueligt galt. Emil er normalt en krudtugle, men han sagde intet i de følgende mange timer, siger moren.

Hårdt ramt i forvejen

Familien - og dermed børnene - har været hårdt nok ramt i forvejen med Anna Trolles levertransplantation for ikke så længe siden. Derfor sad sårbarheden formentlig endnu mere uden på tøjet, da uheldet var ude.

Anna Trolle har omtalt den dramatiske episode på sin facebook-profil, og det har medført massiv vrede hos flere rettet mod den mandlige cyklist, der beskrives som dansker, 30-40 år, sort cykelhjelm, mørk jakke, grå bukser, sorte briller/solbriller og cirka 180 centimeter høj.

Privatfoto

- Han lignede en mand på vej hjem fra arbejde, siger Anna Trolle og fortsætter:

- Jeg er egentlig ked af facebook-vreden mod manden, for det var ikke meningen med mit opslag. Men man forlader ikke bare en såret dreng og gemmer sig. Det kunne være endt i en frygtelig tragedie, men gjorde det heldigvis ikke, og nu synes jeg, manden skal melde sig.

Det er Østjyllands Politi enig i, og de hører gerne fra vidner, der kan bidrage med oplysninger om sagen på telefonnnummer 114.