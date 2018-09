Flugtfangen: Det er han dømt for

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms (alm. smstakst) på 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Gerningsmændene kørte af sted i en grå Mercedes med den befriede mand mod Farø, hvor bilen blev parkeret og forladt (Video: Per Rasmussen)

Fangen, som onsdag formiddag er flygtet fra Nykøbing Falsters Sygehus med hjælp fra flere gerningsmænd, er, ifølge Ekstra Bladets research, identisk med en udenlandsk statsborger, der i Danmark er dømt for hashsmugling.

Manden er både i by- og landsret blevet kendt skyldig og afsoner en dom på fire år og seks måneder i Storstrøms Fængsel for at smugle hash fra Spanien til Danmark.

Politiet har ingen kommentarer til mandens identitet.

Farø i jerngreb

Den 32-årige fange var ifølge politiet i kortvarig behandling, da han blev befriet af bevæbnede gerningsmænd udenfor hospitalet. Lige nu er der en omfattende menneskejagt i gang, og øen Farø er fuldstændig lagt i jerngreb og afspærret.

Ifølge Ekstra Bladets fotograf på stedet er bevæbnede betjente i gang med at undersøge en række lastbiler, som holder parkeret. Førerhus og lastrum bliver nøje gennemgået.

Fangen blev befriet af flere gerningsmænd, og de forlod sygehuset i en grå Mercedes og kørte mod Farø. Her blev bilen forladt. Det lykkedes politiet kort efter at anholde en mand, som mistænkes for at have været med til befrielsesaktionen.

Foto: Per Rasmussen

I en pressemeddelelse sendt ud klokken 13:16 efterlyser politiet to af de mænd, der var med til befrielsesaktionen:

A: mørk i huden, ca. 180 cm høj, gråt tørklæde for næse og mund.

B: Etnisk dansk af udseende, lys i huden, ca. 180 cm høj, blåt tørklæde for munden.

Politiet efterlyser samtidig en bil, som kan være en Mercedes, med registreringsnummer BL48124.

Politiet beder folk i specielt den sydlige del af politikredsen om at holde udkig efter bilen, den 32-årige og de folk, der har hjulpet ham. Kontakt politiet på 114.

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk