Flugtkonge, narkobaron og morder: I dag får han sin dom

Smugling af 200,000 kilo kokain, mord, tortur og kidnapninger.

Det er de forbrydelser, den 62-årige narkobaron El Chapo er anklaget for at stå bag. Og i dag, onsdag, får han sin dom - ifølge sagens anklager livstid.

Den mexicanske narkobaron har styret verdens største kriminelle bande, Sinaloa-kartellet. Herfra har han altså smuglet ubegribeligt meget kokain.

I 2016 blev den berygtede gangster anholdt i Mexico, i 2017 blev han udleveret til USA og i november sidste år begyndte retssagen imod ham.

Nogle af de mere opsigtsvækkende ting, der er kommet frem i retssagen er ifølge BBC, at El Chapo havde et 'mord-rum' med et afløb, så det var lettere at gøre rent. Han har før begravet en rival levende, bestukket en tidligere mexicansk præsident og haft sin egen zoologiske have.

El Chapos kone, Emma Coronel Aispuro, har stået ved sin mands side igennem retssagen. Det på trods af, at El Chapo har haft i hvert fald en elskerinde igennem tiden. foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Han er blevet kendt skyldig i alle de ti punkter, han er anklaget for. I dag skal dommen altså afsiges i Brooklyn Federal Court i New York klokken kvart over ni amerikansk tid.

Det forventes, at hans kone, Emma Coronel Aispuro og parrets tvillingedøtre ventes at være til stede i retten ved domsafsigelsen.

Anklageren har bebudet, at de vil beslaglægge 12.666.191.704 dollars - svarende til svimlende 85,3 milliarder danske kroner i værdier fra El Chapo.

Ifølge eget udsagn har El Chapo dræbt mellem 2000 og 3000 personer - det fortalte han i 2014.

Flugtkonge

El Chapo er blevet kendt som lidt af en udbryderkonge. I 2001 bestak han vagter i det fængsel, han var indsat i. De hjalp ham op i en vasketøjskurv, der kom ud på fængslets parkeringsplads, hvorfra han kunne springe ind i en flugtbil.

I 2015 var den gal igen. I bedste filmstil undslap han fængslet igennem en underjordisk tunnel.

Får han sin livstidsdom, skal han for alvor lægge hovedet i blød, hvis han vil flygte endnu engang. Det ventes nemlig, at han får en celle i fængslet ADX Florence i Colorado, der er USA's eneste såkaldte 'supermax'-fængsel. Altså et fængsel for de mest farlige kriminelle. Her tilbringer man 22-23 timer af døgnet i sin fængselscelle.

