Fly brudt i brand under landing

Tirsdag aften er der sket en ulykke i Hundtofte sydvest for Kværndrup på Fyn, da et ultralet fly er forulykket under landingen på en privat mark.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

Piloten var den eneste person ombord på flyet. Han er kommet lettere til skade.

- Det er et ultralet fly, som er brudt i brand under landingen og så forulykker, ifølge de oplysninger, vi har fået indtil videre. Flyets 79-årige pilot er forbrændt, fortæller vagthavende Lars Thede.

Ulykken skete omkring klokken halv seks, og flyet er nu udbrændt.

- Vi arbejder fortsat på stedet og kender endnu ikke årsagen til, at flyet er brudt i brand, siger Lars Thede.

Opdateres ...