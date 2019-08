Fly i voldsom ulykke i dansk lufthavn

Et fly brød natten til tirsdag i brand efter en landing i Aarhus Lufthavn. Alle ti personer blev dog reddet ud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et fly, der skulle været landet i Aarhus Lufthavn natten til tirsdag, har været involveret i en voldsom ulykke.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flyet forsøgte at lande i lufthavnen omkring klokken 00.38 dansk tid, da der udbrød brand. Det lykkedes dog heldigvis for flyets 10 passagerer at redde sig selv ud, inden nogen kom til skade.

Ombord var fire amerikanske statsborgere, to australske statsborgere, en britisk statsborger, en østrigsk pilot, en tysk pilot og en tysk stewardesse.

Se mere video på localeyes.dk

Det udbrændte fly var et fly af typen Cessna 560XL, der kom fra Oslo og efter planen skulle lande i Aarhus Lufthavn. Efter ulykken har politiet taget kontakt til Havarikommissionen, der nu skal undersøge hændelsen nærmere.

Ekstra Bladet har talt med Østjyllands Politi, der ikke har yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. De fortæller dog, at det forventes, at flytrafikken tirsdag kan forsætte efter planen.