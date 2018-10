Fly-mareridt: 45 passagerer såret efter voldsom turbulens

Da et mexikansk fly endte i turbulens, var det så voldsomt, at flere passagerer måtte indlægges, da flyet nåede frem til sin destination

På et fly fra Guadalajara til Tijuana i Mexico udbrød der torsdag så voldsom turbulens, at 45 passagerer og kabinemedarbejdere blev sårede, og flere måtte på hospitalet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den skrækindjagende episode blev udløst, da passagerflyet ramte en lomme af urolig luft i godt ti kilometers højde omtrent halvvejs på turen.

Efter det store chok fortsatte flyet mod Tijuana, hvor ambulancer ventede.

Hændelsen er bekræftet af det mexicanske flyselskab Volaris, og den mexicanske regerings Civil Aviation Office beskriver turbulensen som 'moderat'.

På en video, som en passager har optaget umiddelbart efter turbulensen, kan man se en såret person, der ligger i midtergangen, mens manden, der har optaget videoen viser sin hånd med to grimme sår. Mange af de andre passagerer har travlt med at berolige hinanden og samle deres ting sammen, efter bagagehylderne gik i stykker under turbulensen.

Se videoen fra flyet øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Tidligere på ugen ramte et passagerfly forbi landingsbanen - og endte i havet (Privatoptagelser)