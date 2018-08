Fly med 103 personer om bord styrter ned i Mexico

Alle overlevede mirakuløst, da et passagerfly med 103 personer om bord tirsdag styrtede ned i det nordlige Mexico. Det oplyser de lokale myndigheder.

'Det er bekræftet, at ingen mistede livet i ulykken', skriver den lokale guvernør Jose Aispuro på Twitter.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 31, 2018

Aeromexico-flyet styrtede ned kort efter afgang fra lufthavnen Guadalupe Victoria i Durango og endte på en nærliggende mark. Her gik flyet i brand.

Tv-billeder viser, at adskillige ambulancer og brandbiler blev sendt til stedet. De fleste passagerer kunne selv forlade ulykkesstedet til fods.

Ifølge myndighederne er 49 mennesker bragt til hospitalet med skader. Flyets pilot er indlagt med de største kvæstelser.

Flyet styrtede ned på en mark, hvor det brød i brand. Foto: AP

De fleste passagerer slap med mindre kvæstelser. Foto: AP

Den mexicanske regering havde tidligere oplyst, at der var 101 personer om bord på flyet, herunder fire besætningsmedlemmer, men to spædbørn var ikke talt med i første omgang.

Aeromexico oplyser, at Embraer 190-flyet var i rutefart fra Durango til Mexico City. Ulykken skete omkring klokken 16 lokal tid.

Hagl og regn

Det var et voldsomt uvejr i området, da ulykken indtraf. Regn og hagl gjorde forholdene vanskelige. Kraftige vindstød under take-off anses for årsagen til ulykken.

- Det regnede, og der var en storm. Jeg tror, at de forsøgte at afbryde starten, men det var ikke muligt, siger guvernør Aispuro til mexicansk tv.

Han tilføjer, at nogle af passagererne i flyet bemærkede en ’mærkelig bevægelse’ og hørte et højt brag.

Passagerer modtager hjælp af medarbejdere fra Røde Kors. Foto: AP

Ifølge de lokale myndigheder er 49 personer bragt til hospitalet. Foto: AP

Ifølge Associated Press er flyet brasiliansk produceret og omkring ti år gammelt. Repræsentanter for den brasilianske producent er klar til at hjælpe myndighederne med at undersøge flystyrtet.

Durango ligger 800 kilometer nordvest for Mexico City.