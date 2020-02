Fly med dansker kunne ikke lande i London

Et Norwegian-fly fra Miami-London/Gatwick havde så store problemer med at lande i den engelske hovedstad, at piloten efter to forsøg gav op.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en passager på flyet, der beretter om, at flyet i stedet er landet i Amsterdam.

Han uddyber med, at piloten fortalte, at man ikke havde brændstof nok til at misse landningen tredje gang.Ifølge passageren har der været 'helt vildt' meget turbulens på turen og børn kaster op.

Norwegian bekræfter over for Ekstra Bladet, at flyet har haft store problemer, men at det ikke er usædvanligt i sådan en uvejr.

'Jeg kan bekræfte, at det aktuelle fly ikke kunne lande i Gatwick på grund af uvejret som hærger.

Derfor satte flyet kursen mod Amsterdam i stedet.Vi forstår, at det kan have været ubehageligt for flere passagerer, men det er ikke unormalt, at fly ikke kan lande på grund af uvejr. Sikkerheden for vores passagerer kommer altid i første række,' lyder det i mailen fra talsperson Astrid Mannion-Gibson.

Efter at være landet i Amsterdam fik flyet fået brændstof på og landede kort før klokken 11.00 dansk tid i London.