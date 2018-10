Fly med Melania Trump måtte vende om: Var pludselig fyldt med røg

Melania Trump, der er den amerikanske præsidents hustru, var onsdag med et fly, som måtte vende om og sikkerhedslande, fordi det pludselig blev fyldt med røg.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC.

Ingen er kommet til skade, og sikkerhedslandingen foregik efter foreskrifterne, lyder det.

En talsperson for Melania Trump udtaler ifølge medier, at det var et mindre, teknisk problem, der var skyld i, at kabinen blev fyldt med røg.

Servietter over næsen

Flyet var på vej til Philadelphia, hvor førstedamen skulle mødes med familier, der kæmper med misbrug. Da der var tale om en tur i embeds medfør, var der flere journalister ombord på flyet med fru Trump.

De fortæller ifølge amerikanske medier, at de fik uddelt vådservietter, som de skulle holde over ansigtet for ikke at indsnuse røgen.

Flyet vendte tilbage til Maryland, som det var lettet fra øjeblikke inden, at det måtte vende om.