Fly mod København sikkerhedslandet: Danskere lukket inde i lufthavn

Et fly er søndag sikkerhedslandet i Moskva, og omkring 185 danskere og nordmænd sidder nu fanget i lufthavnen, fortæller en passager. Manglende information fra flyselskabet skaber frustration

Thai Airways-fly TG952 fra Bangkok til København er søndag sikkerhedslandet i Moskva.

Flyet lettede søndag klokken 13.30 lokal tid (8.30 dansk tid), men undervejs måtte det vende om på grund af olieudslip fra motoren. Brandbiler stod klar på landingsbanen, da det landede i Moskva søndag klokken 19 lokal tid (klokken 18 dansk tid).

Da flyet landede stod brandbilerne klar. Passagererne måtte vente to timer på at komme ud af flyet. Foto: Privat foto

Det har indtil videre været umuligt at få oplysninger fra Thai Airways, men Ekstra Bladet har været i kontakt med passageren Michael Dueholm, som fortæller, at personalet tilsyneladende var opmærksom på, at der var problemer, inden afgangen fra Bangkok.

'Ved ankomsten her (i Moskva, Red.) flød brændstoffet ud på landingsbanen. Og vi var allerede forsinkede fra take-off, fordi personalet skulle tjekke motoren', skriver han til Ekstra Bladet.

Strandet i lufthavnen

Efter sikkerhedslandingen blev passagererne beordret til at blive siddende i flyet. Først to timer efter landingen blev de eskorteret ud.

Nu har de siddet fast i lufthavnen i Moskva siden søndag eftermiddag, fortæller Michael Dueholm til Ekstra Bladet.

Flyet nåede ikke til den planlagte destination, som var København. Foto: Skærmbillede fra flightaware.com

Nægtet udgang

De mange passagerer har fået begrænset information fra Thai Airways. Der kom dog en klar melding om, at danskerne og nordmændene kunne se frem til mange timer i lufthavnen.

På grund af visumregler må danskerne og nordmændene ikke forlade lufthavnen. De har derfor været spærret inde i omkring 24 timer. De måtte vente tre en halv time på mad og drikke efter landingen, fortæller Michael Dueholm:

'Vi har være lukket inde i lufthavnen i mange timer nu, og har ikke kunne komme ud, da vi skal have visum til Rusland. Thai Airways har ladet alle danskere og nordmænd blive inde i lufthavnen. Vi har ikke fået mulighed for at komme ud.'

Ekstra Bladet har fået henvendelser fra flere andre passagerer, som fortæller, at folk har måttet forsøge at sove i stole og på gulvet.

Den seneste melding, passagererne har fået, er at man mandag vil forsøge at reparere flyet, og at man derefter kan flyve mod København - måske ved midnatstid.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Thai Airways i Danmark uden held.