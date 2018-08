Fly nødlander i USA efter dækeksplosioner: Berømt rapper ombord

Et fly, hvorpå to dæk eksploderede, da det tirsdag lettede i en lille lufthavn i New Jersey, foretog senere en sikker nødlanding i New York efter en dramatisk flyvetur.

Flyet, der havde 16 passagerer om bord, lettede i Teterboro lufthavn, hvor piloten cirklede rundt efter at være lettet, da han med det samme vidste, at to dæk var eksploderet.

Efter 30 minutter fik flyet besked på at flyve mod New York til en lufthavn med længere landingsbaner, som er bedre ved nødlandinger.

Flyet skulle have været til Londons Luton lufthavn i England.

Fans af rapperen Post Malone var taget til den lufthavn, hvor flyet landede, fordi de mente, at han var om bord i maskinen sammen med musikeren Andrew Watt.

Efterfølgende bekræftede rapperen det selv på Twitter, da han skrev:

- Jeg landede, venner. Tak for jeres bønner. Kan ikke tro, at der var så mange, som ønskede, at jeg var død på denne hjemmeside. Fuck jer. Men ikke i dag.

I Westfield-Barnes i delstaten Massachusetts siger lederen af en regionale lufthavn, Eric Billowitz, at det uheldsramte fly - en Gulfstream IV - var på vej mod New York Stewart International Airport i Newburgh, der ligger omkring 112 kilometer nord for New York City.