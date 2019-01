Fly på vej til Moskva tvunget på jorden af mulig kaprer

En mand har krævet at flyet flyver til Afghanistan

En russisk fly på vej fra Surgut til Moskva er landet i lufthavnen i den sibiriske by Khanty-Mansiysk efter at være blevet udsat for en mulig kapring.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Ifølge den russiske antiterrorkommission har en mand ombord på flyet krævet, at flyet skal flyve til Afghanistan. Foreløbig er flyet dog altså landet omkring 230 kilometer mod vest i forhold til udgangspunktet.

Ifølge RT vurderes manden til enten at være fuld eller psykisk syg. Han skulle angiveligt være ubevæbnet, hvilket dog ifølge AP ikke er bekræftet.

Kort før klokken 14.30 melder nyhedsbureauet Interfax, at passageren er blevet anholdt i sibirisk lufthavn, hvor fly står på landingsbane.

Mindst 10 patruljevogne skal være mødt op i lufthavnen, hvor flyet i skrivende stund endnu holder.

Flyet, der er et Boeing 737, har ifølge RT 69 passagerer og syv besætningsmedlemmer ombord.

Ekstra Bladet følger sagen...