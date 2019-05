Fly ramt af lyn kort før katastrofe

En voldsom brand i et russisk indenrigsfly medførte søndag, at 41 passagerer mistede livet.

Mandag er myndighederne kommet et skridt nærmere at kortlægge, hvad der præcis førte til den brand, der pludselig brød ud i passagerflyet umiddelbart ved landingen.

Nu er det kommet frem, at passagerflyet af typen Sukhoj Superjet 100 blev ramt af et lyn og mistede kontakt til luftfartsmyndighederne, før det nødlandede i Moskva. Det skriver både russiske og engelske medier.

Det russiske passagerfly vendte om og landede i Moskva-lufthavnen blot 28 minutter, efter det lettede. Screendump

Mandag har det russiske efterforskningshold fastslået, at flyets navigationssystem satte ud umiddelbart efter take-off. Til russiske medier har flere besætningsmedlemmer bekræftet, at flyet blev ramt af et lyn, og derefter mistede radiokontakt.

- Det kom et hurtigt lysglimt og et brag. Men som jeg forstår det, brød branden først ud efter landingen, lyder det ifølge The Independent fra piloten Denis Evdokimov.

Det er dog endnu ikke bekræftet, at årsagen til branden var det lyn, som ramte flyet på vej til Murmansk, der ligger tæt på den finske grænse.

Moderne fly, inklusiv Sukhoj Superjet 100, er bygget til at modstå lynnedslag. Derfor er det fortsat uklart, hvorfor søndags nedslag førte til det tilsyneladende svigt af flere af flyets systemer, herunder navigation og radiokontakt.

Der var i alt 78 mennesker ombord på flyet, der skulle fra Moskva til Murmansk. Halvvejs blev flyet dog nødt til at vende tilbage og nødlande i Sjeremetjevo-lufthavnen i Moskva.

