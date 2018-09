Fly styrtede ned i indkøbscenter: Det var pilotens fejl

Fire passagerer og en pilot døde, da et mindre fly styrtede ned i et indkøbscenter i Melbourne i Australien tilbage i februar 2017. Nu fastslår myndighederne i Australien, at piloten begik fejl, der kan være skyld i ulykken

Hvis en australsk pilot havde fulgt en tjekliste, var det ikke sikkert, at han og fire passagerer mistede livet, da et fly styrtede ned i et indkøbscenter i Melbourne. Det mener efterforskerne fra The Australian Transport Safety Bureau, skriver AP.

Flyet af typen Beechcraft var ifølge politiet på vej til King Island, da det styrtede ned i et indkøbscenter om morgenen 21 februar 2017 i Melbourne-forstaden Essendon.

Ombord på flyet var den australske pilot Max Quartermain og fire amerikanere fra Austin i Texas. De døde alle i flystyrtet, der kunne have kostet endnu flere liv, hvis indkøbscenteret ikke var lukket, som det var, da ulykken indtraf.

Umiddelbart efter ulykken mente myndighederne, at det fatale styrt skyldtes en ‘katastrofal motorfejl’ på flyet. Nu godt et halvandet år efter dødsulykken er efterforskningen af styrtet slut, og rapporten indikerer, at piloten Max Quartermain kunne have forhindret ulykken.

- Denne ulykke og det efterfølgende tab af en pilot og fire passagerer kunne have været forhindret, hvis en tjekliste var fulgt ordentligt før takeoff.

- Jeg kommer ikke til at stå her og beskylde piloten, for vi laver alle fejl. Men det jeg siger er, at det lader til, at tjeklisten ikke blev fulgt korrekt, siger Greg Hood, chefkommissær for The Australian Transport Safety Bureau, på et pressemøde.

Rapporten viser desuden, at piloten sagde ‘Mayday’ syv gange på 10 sekunder over radioen, men han forklarede ikke, hvad nødsituationen omhandlede. Undersøgelsen af styrtet viser også, at flyvemaskinen havde tanket for meget brændstof, men at den tunge vægt ikke var skyld i styrtet.

Flyet drejede til venstre kort efter takeoff og nåede en maksimum højde på 49 meter, før det styrtede ned i indkøbscenterets parkeringshus. I styrtet omkom 63-årige Max Quartermain fra Australien, og Greg Reynolds De Haven, Russel Munsch, Glenn Garland og John Howard Washburn, der alle boede i Texas. De var på vej til King Island 250 kilometer syd fra Melbourne for at spille golf.