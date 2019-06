Fly styrter ned under eftersøgning

Tre personer er samlet op i Skagerak efter et flystyrt ud for den sydnorske by Mandal.

I deres lille fly deltog de i eftersøgningen af en mand, der var faldet over bord på passagerfærgen 'Stavangerfjord', der var på vej fra Hirtshals til Stavanger. Det rapporterer NTB og andre norske medier.

- Vi har har hentet tre personer op ad havet. Tilstanden er uklar, og de flyves til et hospital på land, siger Anders Bang Andersen, pressechef ved Hovedredningscentralen på Sola til norske VG.

Efterforskningen, hvor der blev brugt en helikopter og fire både, af det lille fly med de tre ombord startede klokken 16.09, da lufttrafiktjenesten meldte ud, at de var bekymrede.

Hovedredningscentralen sluttede aktionen, da de fik en melding klokken 18.40 om, at de tre personer var blevet reddet og fløjet til hospital. Der ledes altså ikke efter det styrtede fly.

Altså gik der to timer og 31 minutter fra, at der blev sendt en mayday-besked ud, til redningsaktionen var afsluttet, og de tre personer var reddet op på land af helikopterne.

Flyets vragdele

Det var et lastskib, der først så de tre personer til havs.

De klamrede sig fast til vragdele fra flyet, da de blev fundet. Det siger redningsmandskabet til norske Fevennen.

- To personer lå sammen. Den tredje lå lidt på afstand, men ikke langt væk. De blev fundet sammen med lidt vraggods, siger Håkon skjolden, som første en af bådene fra redningsatkionen.

Uklart forløb

Det er fortsat uvist, hvor længe flyet havde været i luften, før det styrtede.

- Vi regner med, at det vil være muligt for os at snakke med dem, men det er det medicinske personale, som afgør, hvornår de er i stand til at tale med os, siger Kåre Halvorsen, afdelingsdirektør for luftfart i havarikommisionen, til VG.

Hospitalet har i skrivende stund ikke haft lyst til at kommentere de tre personers tilstand.

Politiet bekræfter, at det ikke var ansatte i politiet, som var ombord på flyet, og de arbejder på at informere de pårørende.

Manden, som det lille fly ledte efter, faldt over bord omkring klokken 00.30 i nat. Eftersøgningen af ham er formelt afsluttet, og man antager, at han er omkommet.

