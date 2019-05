Et mindre fly er styrtet ned syd for Dubais lufthavn

Fire personer har mistet livet efter et flystyrt få kilometer syd for Dubais internationale lufthavn.

Af de fire dræbte er tre af personerne englændere og én sydafrikaner.

Det skriver flere medier heriblandt BBC.

Der er tale om et fly med kun fire sæder. Flyet var i gang med at teste et af dets navigations-systemer, før det styrtede ned.

Luftfartsmyndighederne oplyser, at en efterforskning påbegyndes.