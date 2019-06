Fly styrtet ned på Bornholm

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Et to-personers-fly er fredag eftermiddag styrtet ned på Bornholm.

Det bekræfter vagthavende ved Bornholms Politi.

På Twitter skriver Bornholms Politi:

'Der har været et uheld med et sportsfly ved Bornholms Lufthavn. Redningsberedskabet arbejder på stedet. Søndre Landevej er spærret ved 9 km-kantpælen.'

Over for Ekstra Bladet oplyser kommunikationsmedarbejder hos Bornholms Politi Mikael Schollert, at flyet med en mand og en kvinde styrtede ned i nogle træer 400-500 meter syd fra lufthavnen på Bornholm.

- Vi får meldingen fra en person, der er ude at køre, og som ser det her ske.

Ifølge Bornholms Tidende har brandvæsnet hældt skum på flyet, og en ambulance er kørt til sygehuset med politieskorte. Den oplysning bekræfter Mikael Schollert over for Ekstra Bladet.

- De er begge reddet ud og kørt til akutmodtagelsen. De er ved bevidsthed, men vi kender ikke deres nuværende tilstand. Patruljen har talt med den ene af de to perosner, der sad i flyet.

Over for Bornholms Tidende fortæller chef for Bornholms Lufthavn, Christina Dideriksen, at flystyrtet skete i forbindelse med, at flyet skulle lande på Bornholm.

- Det har i perioder været meget tåget i dag, men det er endnu for tidligt at sige, om dét skulle være årsag til flystyrtet, siger Christina Dideriksen til Bornholms Tidende.

