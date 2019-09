Flygtede fra dansk fængsel: Politiet ventede på stationen

En halv time.

Så længe nåede en 19-årig fange at være væk, da han mandag aften stak af fra Jyderup Fængsel, som er et åbnet fængsel. Han var nemlig hoppet på toget, og da han nåede frem til Holbæk Station, stod politiet og ventede på ham.

Manden var ifølge institutionsleder på Jyderup fængsel, Ole Hansen, løbet fra fængslet ved at kravle over det hegn, som omringer fængselsarealet.

Politiet fik anmeldelsen om fangens flugt klokken 19.06, og så gik det stærkt.

- Toget kom ind klokken 19.29, og så blev han anholdt kort efter, så han har jo været væk en halv times tid, siger Charlotte Tornquist, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var ikke noget konkret tip, som førte politiet i retning af toget, men derimod erfaring og intuition.

- Det vidste vi ikke. Det er politinæse. Når man har en eftersøgning i gang, så prøver man at se på, hvordan tilgangen ville være til det. Altså hvordan man ville kunne flygte, hvis man befinder sig her og ikke har en bil ventende.

- Hvis han havde haft en bil her, havde det været sværere. Så det er ligesom bare for at udelukke alle muligheder. Det er erfaring og politinæse, som fører frem til, at man forsøger det her, siger Charlotte Tornquist.

Den unge mand fortalte efterfølgende, at han fik en bøde for at køre uden billet på turen, men det har personalet ikke fået bekræftet endnu.